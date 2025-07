Vogue de Saint Pierre Eynac Saint-Pierre-Eynac

Vogue de Saint Pierre Eynac Saint-Pierre-Eynac samedi 19 juillet 2025.

Vogue de Saint Pierre Eynac

Le bourg Saint-Pierre-Eynac Haute-Loire

Début : Lundi 2025-07-19

fin : 2025-07-21

2025-07-19

Du samedi 19 au lundi 21 juillet, le village de Saint-Pierre-Eynac célèbre sa vogue, un week-end festif, organisé par les associations locales.

Le bourg Saint-Pierre-Eynac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

English :

From Saturday July 19 to Monday July 21, the village of Saint-Pierre-Eynac celebrates its vogue, a festive weekend organized by local associations.

German :

Von Samstag, den 19. bis Montag, den 21. Juli feiert das Dorf Saint-Pierre-Eynac seine Vogue, ein festliches Wochenende, das von den örtlichen Vereinen organisiert wird.

Italiano :

Da sabato 19 a lunedì 21 luglio, il villaggio di Saint-Pierre-Eynac celebra la sua vogue, un weekend di festa organizzato dalle associazioni locali.

Espanol :

Del sábado 19 al lunes 21 de julio, el pueblo de Saint-Pierre-Eynac celebra su vogue, un fin de semana festivo organizado por las asociaciones locales.

