Vogue de St Agnan Saint-Agnan-en-Vercors samedi 26 juillet 2025.

Village Saint-Agnan-en-Vercors Drôme

Début : Samedi 2025-07-26 10:00:00

fin : 2025-07-27

2025-07-26 2025-07-27

Venez participer à la fête du village !

Au programme concours de pétanque, concerts, etc… suivi du feu d’artifice puis d’un bal animé par DJ Ferlin.

Village Saint-Agnan-en-Vercors 26420 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 25 77

English :

Come and take part in the village fête!

On the program: pétanque competition, concerts, etc… followed by fireworks and a dance hosted by DJ Ferlin.

German :

Nehmen Sie am Dorffest teil!

Auf dem Programm stehen u. a. ein Boule-Wettbewerb und Konzerte. Anschließend gibt es ein Feuerwerk und einen Ball, der von DJ Ferlin moderiert wird.

Italiano :

Partecipate alla festa del villaggio!

In programma: gara di pétanque, concerti, ecc… seguiti da fuochi d’artificio e da un ballo condotto da DJ Ferlin.

Espanol :

Participe en la fiesta del pueblo

En el programa: competición de petanca, conciertos, etc… seguidos de fuegos artificiales y un baile amenizado por DJ Ferlin.

