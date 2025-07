Vogue de Treigneux Hauterives

Vogue de Treigneux Hauterives samedi 5 juillet 2025 .

Vogue de Treigneux

Treigneux Hauterives Drôme

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-06

2025-07-05

Samedi 14h Concours de Pétanque, 22h Bal gratuit et animé par JM’X

Dimanche 19h Repas champêtre animé par Florence et Jacky, 22h Feu d’artifice et bal gratuit.

Buvette sur place.

Treigneux Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes frogetdaniel@orange.fr

English :

Saturday: 2pm Petanque competition, 10pm Free ball with entertainment by JM’X

Sunday: 7pm Country-style meal hosted by Florence and Jacky, 10pm Fireworks and free ball.

Refreshments on site.

German :

Samstag: 14 Uhr Petanque-Wettbewerb, 22 Uhr Gratis-Ball unter der Leitung von JM’X

Sonntag: 19 Uhr Von Florence und Jacky moderiertes ländliches Essen, 22 Uhr Feuerwerk und kostenloser Ball.

Getränke vor Ort.

Italiano :

Sabato: ore 14.00 gara di petanque, ore 22.00 ballo libero con animazione di JM’X

Domenica: ore 19.00 cena in stile country a cura di Florence e Jacky, ore 22.00 fuochi d’artificio e ballo libero.

Bar per il ristoro in loco.

Espanol :

Sábado: 14.00 h. Competición de petanca, 22.00 h. Baile gratuito amenizado por JM’X

Domingo: 19.00 h Comida campestre a cargo de Florence y Jacky, 22.00 h Fuegos artificiales y baile gratuito.

Bar en el recinto.

