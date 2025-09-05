Vogue des croûlants Piégros-la-Clastre

Vogue des croûlants Piégros-la-Clastre vendredi 5 septembre 2025.

Vogue des croûlants

Place de la Fontaine Piégros-la-Clastre Drôme

Début : 2025-09-05 21:00:00

fin : 2025-09-05 23:30:00

2025-09-05

Première soirée d’ouverture de la Vogue des Croûlants ! avec un Bal DJ Anim’soirée Goodies

Place de la Fontaine Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 01 04 mairie.piegroslaclastre@wanadoo.fr

English :

Opening night of the Vogue des Croûlants! with a DJ Anim’soirée Goodies

German :

Erster Eröffnungsabend der Vogue des Croûlants! mit einem DJ-Ball Anim’soirée Goodies

Italiano :

Serata di apertura della Vogue des Croûlants! con Anim’soirée DJ Ball Goodies

Espanol :

Noche de inauguración de la Vogue des Croûlants! con una Anim’soirée DJ Ball Goodies

