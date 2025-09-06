Vogue des croûlants Piégros-la-Clastre

Vogue des croûlants Piégros-la-Clastre samedi 6 septembre 2025.

Vogue des croûlants

Place de la Fontaine Piégros-la-Clastre Drôme

Début : 2025-09-06 19:00:00

fin : 2025-09-06 23:30:00

2025-09-06

Deuxième et dernière soirée de la Vogue des Croûlants ! avec le repas Ravioles suivi à partir de 21h du Bal DJ Anim’soirée pour vous faire danser !

Place de la Fontaine Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 01 04 mairie.piegroslaclastre@wanadoo.fr

English :

The second and final evening of the Vogue des Croûlants! with the Ravioles meal followed from 9pm by the DJ Anim’soirée Ball to get you dancing!

German :

Zweiter und letzter Abend der Vogue des Croûlants! mit dem Ravioles-Essen, gefolgt ab 21 Uhr vom Bal DJ Anim’soirée, der Sie zum Tanzen bringen wird!

Italiano :

La seconda e ultima serata della Vogue des Croûlants! con il pasto Ravioles seguito dalle 21.00 dall’Anim’soirée DJ Ball per farvi ballare!

Espanol :

¡Segunda y última velada de la Vogue des Croûlants! con la comida de los Ravioles seguida, a partir de las 21:00 h, de la Anim’soirée DJ Ball ¡para bailar!

