Vogue des croûlants Piégros-la-Clastre
Vogue des croûlants
Place de la Fontaine Piégros-la-Clastre Drôme
Début : 2025-09-06 19:00:00
fin : 2025-09-06 23:30:00
2025-09-06
Deuxième et dernière soirée de la Vogue des Croûlants ! avec le repas Ravioles suivi à partir de 21h du Bal DJ Anim’soirée pour vous faire danser !
Place de la Fontaine Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 40 01 04 mairie.piegroslaclastre@wanadoo.fr
English :
The second and final evening of the Vogue des Croûlants! with the Ravioles meal followed from 9pm by the DJ Anim’soirée Ball to get you dancing!
German :
Zweiter und letzter Abend der Vogue des Croûlants! mit dem Ravioles-Essen, gefolgt ab 21 Uhr vom Bal DJ Anim’soirée, der Sie zum Tanzen bringen wird!
Italiano :
La seconda e ultima serata della Vogue des Croûlants! con il pasto Ravioles seguito dalle 21.00 dall’Anim’soirée DJ Ball per farvi ballare!
Espanol :
¡Segunda y última velada de la Vogue des Croûlants! con la comida de los Ravioles seguida, a partir de las 21:00 h, de la Anim’soirée DJ Ball ¡para bailar!
