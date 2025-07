Vogue Lus-la-Croix-Haute

Vogue Lus-la-Croix-Haute vendredi 1 août 2025.

Vogue

place de la Mairie Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-01 18:00:00

fin : 2025-08-01 21:00:00

Date(s) :

2025-08-01

La commune de Lus vous attend pour sa traditionnelle fête foraine avec manèges pour enfants. La Banda Lapatam’Fony déambulera dans le village.

place de la Mairie Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes veronique.reynoud26@gmail.com

English :

The commune of Lus awaits you for its traditional funfair with rides for children. The Banda Lapatam’Fony will be strolling through the village.

German :

Die Gemeinde Lus erwartet Sie zu ihrem traditionellen Jahrmarkt mit Kinderkarussells. Die Banda Lapatam’Fony wird durch das Dorf ziehen.

Italiano :

Il comune di Lus vi aspetta per il suo tradizionale luna park con giostre per bambini. La Banda Lapatam’Fony passeggerà per il villaggio.

Espanol :

El municipio de Lus le espera para su tradicional feria de atracciones con atracciones para niños. La Banda Lapatam’Fony se paseará por el pueblo.

L’événement Vogue Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois