Vogue salle polyvalente Lus-la-Croix-Haute

salle polyvalente place de la Mairie Lus-la-Croix-Haute Drôme

10h30 concours de pétanque doublettes formées

21 h concert avec le groupe Mad’Else

Vers 22h feu d’artifice au city stade

salle polyvalente place de la Mairie Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes veronique.reynoud26@gmail.com

English :

10:30 a.m.: pétanque competition, doublettes formées

9 p.m.: concert by the band Mad’Else

Around 10 pm: fireworks at the city stadium

German :

10:30 Uhr: Boule-Wettbewerb Doublette formée

21 Uhr: Konzert mit der Gruppe Mad’Else

Gegen 22 Uhr: Feuerwerk im City Stadium

Italiano :

10.30: gara di pétanque con due coppie di giocatori

ore 21.00: concerto del gruppo Mad’Else

Intorno alle 22.00: fuochi d’artificio allo stadio della città

Espanol :

10.30 h: competición de petanca con dos parejas de jugadores

21.00 h: concierto del grupo Mad’Else

Hacia las 22.00 h: fuegos artificiales en el estadio municipal

