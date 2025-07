Vogue Lus-la-Croix-Haute

Vogue Lus-la-Croix-Haute dimanche 3 août 2025.

Vogue

place de la Mairie Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-03 18:30:00

fin : 2025-08-03 23:00:00

Date(s) :

2025-08-03

Initiation aux danses de 18h30 à 19h30 suivi d’un Bal folk avec les Coquecigrues.

place de la Mairie Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes veronique.reynoud26@gmail.com

English :

Introduction to dances from 6:30pm to 7:30pm, followed by a Folk Ball with Les Coquecigrues.

German :

Einführung in die Tänze von 18:30 bis 19:30 Uhr, gefolgt von einem Bal Folk mit den Coquecigrues.

Italiano :

Introduzione alle danze dalle 18.30 alle 19.30 seguita da un ballo popolare con i Coquecigrues.

Espanol :

Iniciación a los bailes de 18.30 a 19.30 h, seguida de un baile folclórico con los Coquecigrues.

L’événement Vogue Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois