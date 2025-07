Vogue Lus-la-Croix-Haute

Vogue Lus-la-Croix-Haute lundi 4 août 2025.

Vogue

Place de la Mairie Lus-la-Croix-Haute Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-08-04 16:30:00

fin : 2025-08-04 00:00:00

Date(s) :

2025-08-04

Une journée pour les enfants ! A côté des manèges, venez faire maquiller vos enfants et les faire danser avec Les Darons perchés à partir de 18h30.

.

Place de la Mairie Lus-la-Croix-Haute 26620 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes veronique.reynoud26@gmail.com

English :

A day for the kids! in addition to the merry-go-rounds, come and have your children make-up and dance with Les Darons perchés from 6.30pm.

German :

Ein Tag für die Kinder! Neben den Fahrgeschäften können Sie Ihre Kinder schminken lassen und ab 18:30 Uhr mit Les Darons perchés tanzen.

Italiano :

Una giornata per i bambini! oltre alle giostre, venite a far truccare e ballare i vostri bambini con Les Darons perchés dalle 18.30.

Espanol :

¡Un día para los niños! además de las atracciones, venga a maquillar y bailar a sus hijos con Les Darons perchés a partir de las 18.30 h.

L’événement Vogue Lus-la-Croix-Haute a été mis à jour le 2025-07-18 par Office de Tourisme du Pays Diois