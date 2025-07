Vogue Marches

Vogue Marches samedi 23 août 2025.

Vogue

Village Marches Drôme

Début : Samedi 2025-08-23

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Venez nombreux pour profiter de la vogue de Marches et des nombreuses animations proposées concours de pétanque, concerts, jeux pour enfants et pleins d’autres !

Village Marches 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 70 14 25 kgenthon@hotmail.fr

English :

Come one, come all to enjoy the Marches vogue and the many activities on offer: pétanque competitions, concerts, children’s games and much more!

German :

Kommen Sie zahlreich, um die Vogue von Marches und die zahlreichen angebotenen Animationen zu genießen: Boulespiel-Wettbewerbe, Konzerte, Spiele für Kinder und vieles mehr!

Italiano :

Venite tutti a godervi la moda marchigiana e i numerosi eventi in programma: gare di pétanque, concerti, giochi per bambini e molto altro ancora!

Espanol :

Vengan todos a disfrutar de la moda de las Marchas y de los numerosos eventos que se ofrecen: competiciones de petanca, conciertos, juegos infantiles y mucho más

L’événement Vogue Marches a été mis à jour le 2025-07-25 par Valence Romans Tourisme