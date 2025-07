Vogue Montlaur-en-Diois

Vogue Montlaur-en-Diois vendredi 25 juillet 2025.

Place de la mairie et de l’école Montlaur-en-Diois Drôme

Tarif : 15€

Date :

Début : 2025-07-25

fin : 2025-07-25

2025-07-25

14h Concours de pétanque en doublette

20h Apéro buvette-snack/saucisses/burger/frites ou repas 15€ (pensez à réserver) taboulé petit épautre/diots et pomme de terre grenaille/brownie

22h Bal avec Anim’Soiree

Place de la mairie et de l’école Montlaur-en-Diois 26310 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 25 03 36

English :

2pm Petanque doubles competition

8pm Apéro buvette-snack/saucisses/burger/frites or 15? meal (remember to reserve): taboulé petit épautre/diots et pomme de terre grenaille/brownie

22h Ball with Anim?Soiree

German :

14 Uhr Boule-Wettbewerb im Doppelpack

20 Uhr Aperitif mit Snacks, Würstchen, Burgern und Pommes frites oder Essen (15 Euro) (bitte reservieren): Taboulé mit kleinen Dicken, Roten und Grenaille-Kartoffeln, Brownie

22 Uhr Tanz mit Anim?Soiree

Italiano :

14.00 Gara di bocce in doppio

ore 20.00 Aperitivo con snack bar, salsicce, hamburger e patatine fritte o cena di 15 minuti (su prenotazione): tabbouleh di farro, fagioli e patate, brownie

ore 22.00 Ballo con Anim?Soiree

Espanol :

14.00 h Doble competición de petanca

20.00 h Aperitivo con snack bar, salchichas, hamburguesa y patatas fritas o comida de 15? (reservar con antelación): tabulé de espelta, alubias y patatas, brownie

22.00 h Baile con Animé Soiree

L’événement Vogue Montlaur-en-Diois a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme du Pays Diois