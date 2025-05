Voices, les Choeurs – Villefranche-de-Rouergue, 14 juin 2025 07:00, Villefranche-de-Rouergue.

Cinq chorales, deux concerts, une famille…

Samedi 14 juin à 21h Chœur de jeunes, chorale pop et Ensemble vocal

Dimanche 15 juin à 17h Chorale inclusive Amalgame, chœur de jeunes et chorale pop. Restitution stage découverte 7-11 ans 5 .

Quai de la sénéchaussée

Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 6 07 72 17 42 voices.contact@orange.fr

English :

Five choirs, two concerts, one family…

German :

Fünf Chöre, zwei Konzerte, eine Familie…

Italiano :

Cinque cori, due concerti, una famiglia…

Espanol :

Cinco coros, dos conciertos, una familia…

