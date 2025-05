Voie 9 3/4″ Spectacle de danse à Figeac, par Les coulisses d’Artefact – Figeac, 23 mai 2025 19:30, Figeac.

Lot

Voie 9 3/4″ Spectacle de danse à Figeac, par Les coulisses d’Artefact Espace Mitterrand Figeac Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-23 19:30:00

fin : 2025-05-23

Date(s) :

2025-05-23

2025-05-24

L’Ecole des Sorciers de Poudlard vous ouvre exceptionnellement ses portes les vendredi 23 mai et samedi 24 mai 2025 et vous invite à assister au spectacle de danse des élèves de l’Ecole Artefact, choregraphié par Fabien Carretero. Le Poudlard Express vous attendra Voie 9 3/4 pour vous conduire au monde mystérieux de la magie.

Cher.e.s Moldu.e.s,

Vous êtes solennellement conviés par l’Ecole des Sorciers de Poudlard à assister au spectacle des élèves de l’Ecole Artefact, chorégraphié par leur professeur en magie de la danse, Fabien Carretero.

Pour arriver à destination, rendez-vous Voie 9 ¾ à partir de 19 h 30, et embarquez à bord du Poudlard Express.

Pensez à vous munir de vos billets numériques. Ils vous seront demandés à l’entrée de la Gare.

Pour permettre à un maximum de Moldus de découvrir les sarabandes Poudlardesques, le Conseil des Magiciens de l’Association Les Coulisses d’Artefact a décidé que le prix des billets serait libre.

Ce premier spectacle est l’aboutissement d’une année de travail pour les élèves mais c’est aussi un engagement humain et financier conséquent de la part de notre association. Aussi nous comptons sur vous pour que les efforts de chacun soient récompensés à leur juste valeur.

Choisissez le prix de votre billet en indiquant, via la plateforme Hello Asso, le montant que vous souhaitez donner, selon vos moyens . Votre don contribuera à la vie de notre association.

Le spectacle débutera à 20 h 30.

Pour patienter, vous pourrez vous désaltérer et prendre des forces au Chaudron Baveur de 19 h 30 à 20 h 15. La taverne rouvrira ses portes pendant l’entracte. Les Sorciers étant très attachés au respect de l’environnement, les boissons seront servies dans des ecocups qu’il conviendra de retirer à l’entrée moyennant une consigne de un euro par gobelet.

Nous vous informons que la monnaie moldue n’a pas cours dans le monde magique. Les Gobelins de la banque Gringotts vous accueilleront de 19 h 30 à 20 h 15 et pendant l’entracte pour échanger vos euros contre gallions et mornilles dont vous vous servirez pour régler boissons, friandises et autres.

L’univers des Sorciers est mystérieux et énigmatique, aussi gardez l’œil ouvert, vous pourriez avoir des surprises!

Ne tardez pas à réserver vos billets (dans la limite de 6 par personne par soirée)

Vendredi 23 et samedi 24 mai

Ouverture des portes à 19h30

Espace F Mitterrand .

Espace Mitterrand

Figeac 46100 Lot Occitanie +33 7 59 77 28 54

English :

Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry opens its doors to you on Friday May 23 and Saturday May 24, 2025, and invites you to attend the Artefact School students? dance show, choreographed by Fabien Carretero. The Hogwarts Express will be waiting for you on Track 9 3/4 to take you to the mysterious world of magic.

Dear Muggles,

You have been solemnly invited by Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry to attend a performance by the students of the Artefact School, choreographed by their dance magic teacher, Fabien Carretero.

To reach your destination, go to Track 9 ¾ from 7:30 p.m., and board the Hogwarts Express.

Remember to bring your digital tickets. You will be asked for them at the station entrance.

To enable as many Muggles as possible to discover the Hogwarts sarabandes, the Council of Wizards of the Association Les Coulisses d?Artefact has decided that tickets should be free of charge.

This first show is the culmination of a year?s work for the students, but it also represents a major human and financial commitment on the part of our association. We are counting on you to ensure that everyone?s efforts are rewarded.

German :

Die Hogwarts-Schule für Zauberer öffnet ausnahmsweise am Freitag, dem 23. Mai, und Samstag, dem 24. Mai 2025, ihre Pforten und lädt Sie zu einer Tanzaufführung der Schüler der Artefaktschule ein, die von Fabien Carretero choreographiert wird. Der Hogwarts Express wird auf Gleis 9 3/4 auf Sie warten, um Sie in die geheimnisvolle Welt der Magie zu bringen.

Liebe Muggel!

Sie sind von der Hogwarts-Schule für Zauberer feierlich eingeladen, der Aufführung der Schüler der Artefaktschule beizuwohnen, die von ihrem Lehrer für Tanzmagie, Fabien Carretero, choreografiert wurde.

Um an Ihr Ziel zu gelangen, begeben Sie sich ab 19:30 Uhr auf Gleis 9 ¾ und steigen Sie in den Hogwarts Express ein.

Denken Sie daran, Ihre digitalen Tickets mitzubringen. Sie werden am Eingang des Bahnhofs nach ihnen gefragt.

Um möglichst vielen Muggeln die Möglichkeit zu geben, die Hogwarts-Sarabanden zu erleben, hat der Rat der Zauberer der Vereinigung Les Coulisses d’Artefact beschlossen, dass die Eintrittspreise frei sind.

Diese erste Aufführung ist der Höhepunkt eines Jahres Arbeit für die Schülerinnen und Schüler, aber auch eine große menschliche und finanzielle Verpflichtung für unseren Verein. Wir zählen also auf Sie, damit die Anstrengungen aller Beteiligten angemessen belohnt werden.

Italiano :

Eccezionalmente, la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts vi aprirà le porte venerdì 23 maggio e sabato 24 maggio 2025 e vi invita ad assistere allo spettacolo di danza degli studenti della Scuola Artefatto, coreografato da Fabien Carretero. L’Hogwarts Express vi aspetta al binario 9 3/4 per portarvi nel misterioso mondo della magia.

Cari Babbani,

Siete stati solennemente invitati dalla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts ad assistere allo spettacolo degli studenti della Scuola Artefatto, coreografato dal loro insegnante di magia e danza Fabien Carretero.

Per arrivarci, recatevi al Binario 9 ¾ dalle 19.30 e salite a bordo dell’Hogwarts Express.

Ricordatevi di portare con voi i biglietti digitali. Vi verranno richiesti all’ingresso della stazione.

Per permettere al maggior numero possibile di Babbani di scoprire le sarabande di Hogwarts, il Consiglio dei Maghi dell’Associazione Les Coulisses d’Artefact ha deciso che i biglietti siano gratuiti.

Questo primo spettacolo è il culmine di un anno di lavoro per gli studenti, ma rappresenta anche un grande impegno umano e finanziario per la nostra associazione. Contiamo su di voi per far sì che gli sforzi di tutti siano ricompensati.

Espanol :

Excepcionalmente, el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería le abrirá sus puertas el viernes 23 de mayo y el sábado 24 de mayo de 2025 y le invita a asistir al espectáculo de danza de los alumnos de la Escuela Artefacto, coreografiado por Fabien Carretero. El Expreso de Hogwarts te estará esperando en la vía 9 3/4 para llevarte al misterioso mundo de la magia.

Queridos muggles,

Habéis sido solemnemente invitados por el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería a asistir a un espectáculo de los alumnos del Colegio Artefacto, coreografiado por su profesor de danza mágica, Fabien Carretero.

Para llegar, diríjase a la vía 9 ¾ a partir de las 19.30 h y suba al Hogwarts Express.

Recuerde llevar consigo sus billetes digitales. Se los pedirán a la entrada de la estación.

Para que el mayor número posible de muggles pueda descubrir las sarabandas de Hogwarts, el Consejo de Magos de la Asociación Les Coulisses d’Artefact ha decidido que las entradas sean gratuitas.

Este primer espectáculo es la culminación de un año de trabajo para los alumnos, pero también representa un importante compromiso humano y financiero por parte de nuestra asociación. Contamos con usted para que el esfuerzo de todos se vea recompensado.

L’événement Voie 9 3/4″ Spectacle de danse à Figeac, par Les coulisses d’Artefact Figeac a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Figeac