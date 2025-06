Voie verte de la Capricieuse de Douvres-la-Délivrande à Luc-sur-Mer Douvres-la-Délivrande Calvados

Voie verte de la Capricieuse de Douvres-la-Délivrande à Luc-sur-Mer 14440 Douvres-la-Délivrande Calvados Normandie

De Douvres-la-Délivrande à Luc-sur-Mer , l’itinéraire mêle bord de mer et histoire. Découvrez le cimetière militaire britannique, témoin du Débarquement, puis rejoignez la Maison de la Baleine, et finissez par la jetée des pêcheurs . Une balade entre mémoire, nature et patrimoine en Côte de Nacre.

English :

From Douvres-la-Délivrande to Luc-sur-Mer, the route combines seaside and history. Discover the British military cemetery, witness to the D-Day landings, then join the Maison de la Baleine, and finish at the fishermen’s jetty. A walk through memory, nature and heritage on the Côte de Nacre.

Deutsch :

Die Route von Douvres-la-Délivrande nach Luc-sur-Mer verbindet das Meer mit der Geschichte. Entdecken Sie den britischen Soldatenfriedhof, der von der Landung der Alliierten zeugt, gehen Sie zum Maison de la Baleine (Haus des Wals) und enden Sie an der Fischermole. Ein Spaziergang zwischen Erinnerung, Natur und Kulturerbe an der Côte de Nacre.

Italiano :

Da Douvres-la-Délivrande a Luc-sur-Mer, l’itinerario unisce mare e storia. Scoprite il cimitero militare britannico, testimone degli sbarchi del D-Day, proseguite con la Maison de la Baleine (Casa della Balena) e terminate al molo dei pescatori. Una passeggiata nella memoria, nella natura e nel patrimonio della Côte de Nacre.

Español :

De Douvres-la-Délivrande a Luc-sur-Mer, la ruta combina mar e historia. Descubra el cementerio militar británico, testigo del desembarco del Día D, siga hasta la Maison de la Baleine (Casa de la Ballena) y termine en el embarcadero de los pescadores. Un paseo por la memoria, la naturaleza y el patrimonio de la Côte de Nacre.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-22 par Normandie Tourisme