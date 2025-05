Voie verte en fête de Cahors à Arcambal – Gare de Cabessut Cahors, 14 juin 2025 10:00, Cahors.

Une journée festive pour découvrir la voie verte de façon originale, à travers de nombreuses animations accessibles à tous musique, balade, ateliers…

10h Ouverture des stands & animations

– Vente de vélos d’occasion avec La Véloterie

– Atelier d’auto-réparation avec La Véloterie

– Tout savoir sur les voies vertes avec le Département du Lot, l’entreprise de travaux publics Marcouly et la métallerie Maizia

– Sortir près de chez vous avec l’Office de Tourisme Cahors Vallée du Lot et le Comité départemental de randonnée pédestre du Lot

– Le Lot depuis la rivière avec le Département du Lot

– Village sport-santé Manger bouger avec la Maison sport santé de l’hôpital de Cahors, le club Cahors Triathlon et le vélosmoothie du Département du Lot accompagnée de son livret de recettes végés

– Exposition À vélo tout est plus beau avec La Véloterie

– Les mobilités du quotidien avec le dispositif Vélot du Département

– Explorer la voie verte entre nature et sciences ! avec le Carrefour des sciences et des arts. Venez jouer à notre version revisitée du célèbre jeu des 1 000 bornes, transformée pour l’occasion en jeu des 7,5 bornes de voie verte !

– Savoir rouler à vélo avec le Service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports et l’Union sportive de l’enseignement du premier degré

– Stands Le Lot en transitions avec le Réseau des objectifs de développement durable. Faites tourner la roue, inventez des solutions et créer votre badge avec le Réseau ODD Lot et Aveyron Accueil | Réseau ODD. Découvrir le Parc naturel régional Géoparc mondial UNESCO des Causses du Quercy. Test de vélos générateurs avec Fil d’Ohm

– Navette bateau sur le Lot. 10h15 Départ écluse Lacombe / 12h30 16h15 18h30 Départ écluse d’Arcambal. Sur réservation.

10h45 à 12h15 Animation musicale à l’école d’Arcambal avec la fanfare Bubble Band.

11h et 15h Randonnée Entre voie verte et voie bleue avec le Comité départemental de randonnée pédestre du Lot. Départ à l’école d’Arcambal. Sur réservation.

12h Ouverture des locations de vélos VTC électriques avec les vélos de Saint-Cirq. Attention paiement par chèques ou espèces uniquement.

Restauration sur place

– Gare de Cabessut Boulangerie de Cabessut; La Roulotte Givrée glaces artisanales

– Cavaniès food-truck végétarien Pizz&Love

– Ecole d’Arcambal Les Aromates ; Buvette et vente de gâteaux APE de l’école d’Arcambal

13h15 à 14h45 Animation musicale à l’Espace culturel d’Arcambal avec la fanfare Bubble Band.

14h Ouverture du stand « Le Sport pour Tous » avec les comités départementaux du handisport et du sport adapté du Lot.

14h 30 à 16h30 Balades à poney enfants avec l’Étrier de Bégoux. Sur réservation.

Pour plus d’informations sur le programme complet et les réservations, consulter Lot.fr .

English :

A festive day to discover the greenway in an original way, with a wide range of activities open to all: music, walks, workshops…

German :

Ein festlicher Tag, an dem Sie den Grünen Weg auf originelle Weise entdecken können, mit zahlreichen Animationen, die für alle zugänglich sind: Musik, Spaziergänge, Workshops…

Italiano :

Una giornata di festa per scoprire la Greenway in modo originale, con una vasta gamma di attività aperte a tutti: musica, passeggiate, laboratori, ecc.

Espanol :

Una jornada festiva para descubrir la Vía Verde de una forma original, con un amplio abanico de actividades abiertas a todos: música, paseos, talleres, etc.

