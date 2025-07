Voie Verte Jubilé 130 ans Bussang

Recré et Myne et Rail, les troupes locales et régionales vous invitent sur la voie verte pour un parcours depuis le plan d’eau de Remiremont à Bussang avec avec des scènes extraites des pièces de Maurice Pottecher en 12 étapes.Parcours libre d’accès.Tout public

Recré and Myne et Rail, local and regional troupes, invite you to take a trip along the greenway from the Remiremont lake to Bussang, with scenes from the plays of Maurice Pottecher in 12 stages.

Recré und Myne et Rail, die lokalen und regionalen Truppen laden Sie auf den grünen Weg ein, um vom Wasserspiegel in Remiremont nach Bussang zu fahren und in 12 Etappen Szenen aus den Stücken von Maurice Pottecher zu spielen.

Recré e Myne et Rail, le compagnie locali e regionali, vi invitano a fare un viaggio lungo la via verde che va dal lago di Remiremont a Bussang, con scene tratte da opere di Maurice Pottecher in 12 tappe.

Recré y Myne et Rail, las compañías locales y regionales, le invitan a recorrer la vía verde desde el lago de Remiremont hasta Bussang, con escenas de obras de Maurice Pottecher en 12 escenarios.

