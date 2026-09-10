Voies Navigables de France ouvre les portes de son site de Joinville-le-Pont, Écluse de Saint-Maur, Saint-Maurice

Informations pratiques

Voies Navigables de France ouvre les portes de son site de Joinville-le-Pont Samedi 19 septembre, 10h00, 14h30 Écluse de Saint-Maur Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Venez découvrir notre réseau et nos missions au travers d’une visite commentée du site VNF de Joinville-le-Pont regroupant bureaux, ateliers de maintenance et d’exploitation.

Tout au long du parcours proposé, un commentaire sur l’historique du site et le rôle de ses ouvrages, vous permettra de découvrir les missions de Voies navigables de France, notamment en matière de gestion de l’eau, au bénéfice de nombreux usages de la rivière (agriculture, alimentation en eau potable, industrie, loisirs, maintien des écosystèmes, navigation, etc..).

La visite se poursuivra par une présentation des missions de la maintenance et du pôle maîtrise d’ouvrage, en charge des gros travaux sur nos ouvrages vous sera également proposée.

En fin de visite, vous serez invités à connaitre l’histoire de Voies navigables de France et de ses ouvrages sur la Marne au travers d’une exposition, où vous pourrez découvrir maquettes et images d’archives.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, Voies navigables de France vous invite à (re)découvrir l’univers du fluvial. Transport de marchandises, plaisance, maintien de la biodiversité, loisirs nautiques, agriculture, industrie, les 6700 km de fleuves et canaux gérés par VNF dans toute la France connectent les territoires et les usages, en s’appuyant sur plus d’un millier d’ouvrages de navigation historiques et résolument tournés vers le futur.

Écluse de Saint-Maur Avenue de la Villa Antony, 94410 Saint-Maurice Saint-Maurice 94410 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://forms.cloud.microsoft/e/JmPnsbf5di »}]

Visite commentée

©VNF