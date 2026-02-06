VOI(E)X AUX FEMMES Castries

VOI(E)X AUX FEMMES

35 Avenue de Sommières Castries Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-02-20

Voi(e)x aux femmes est un festival pluridisciplinaire pour célébrer de manière conviviale et plurielle la journée internationale des droits des femmes. Coordonnée par la ville de Castries, la manifestation rassemble des artistes, des associations et des citoyens autour de spectacles, conférences, ateliers et projections.

Toutes les manifestations sont en entrée libres et gratuites.

Au programme

►Exposition Éclaireuses d’Humanité visages et parcours de femmes en Méditerranée

Médiathèque Françoise Giroud, 15 Av. de la Coopérative, 34160 Castries

du 20 février au 14 mars (horaires d’ouverture)

►Exposition Des voies aux voix de femmes un parcours visuel et musical d’exposition

Bénédicte Brunet (Plasticienne) et Daniel Rousseau (Musicien-Comédien)

Galerie des halles, place des Halles à Castries

Du vendredi 27 février au 14 mars

De 10h à 12h et de 14h à 17h30 du lundi au vendredi et de 10h à 18 h en continu les samedis et dimanches

Vernissage le vendredi 27 février à 18h.

►Fresque collective Fil de Femme

Square Madou Brunel, rue des écoles Castries

Samedi 7 et dimanche 8 mars

►Exposition Femmes, entre ici et ailleurs

Samedi 7 et dimanche 8 mars de 10h à 12 h et de 14h à 18h

►Conférence

Résister à Montpellier vingt-cinq femmes et jeunes filles ordinaires d’exception.

Elrick Irastorza dans le cadre des Rendez-vous d’Histoire

Jeudi 5 mars à 18h30

►Café-rencontre

Samedi 7 mars 16h30

De l’égalité formelle à l’égalité réelle, échanges ouvert à toutes et tous à partir d’exemples concrets d’avancées mais aussi de limites dans l’égalité des droits des femmes dans leur vie quotidienne (dans le travail, dans l’espace public et politique…).

►Projection Proxima Drame d’Alice Winocour France 2019 1h47

►La grande soirée Voi(e)x aux femmes

Samedi 7 mars Foyer Hippolyte Paulet

19h- 20h15- Conférence à danser et chanter Annie Coste

21h15 22h35 Spectacle Pattes à caisse et tout à trac (Cie Les Tridéphasées) .

35 Avenue de Sommières Castries 34160 Hérault Occitanie +33 4 67 91 91 77 culture@castries.fr

English :

Voi(e)x aux femmes is a multi-disciplinary festival to celebrate International Women’s Rights Day in a convivial and multi-faceted way. Coordinated by the town of Castries, the event brings together artists, associations and citizens around shows, conferences, workshops and screenings.

