VOILAAA SOUND SYSTEM DE PHASE – L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR Perpignan

VOILAAA SOUND SYSTEM DE PHASE Début : 2026-01-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Voilaaa Sound System – Afro-dicoVoilaaa, projet afro-disco de Bruno “Patchworks” Hovart, revisite l’esthétique des années 70 de Lagos ou Abidjan avec une signature chaleureuse et irrésistiblement groovy. Sur scène, le collectif déploie un sound system afro-disco inspiré de l’esprit du Notting Hill Festival, mêlant DJs, MCs et les dub FX de Patchworks. Un retour attendu, porté par une musicalité généreuse et une énergie dansante qui fait toute la singularité de Voilaaa. De Phase – Future Soul / House

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ARCHIPEL / EL MEDIATOR AVENUE GENERAL LECLERC 66000 Perpignan 66