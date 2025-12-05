VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE avenue Maréchal Leclerc Perpignan

VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE

VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE avenue Maréchal Leclerc Perpignan samedi 24 janvier 2026.

VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE

avenue Maréchal Leclerc ELMEDIATOR Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 04:00:00

Date(s) :
2026-01-24

Au Mediator !
  .

avenue Maréchal Leclerc ELMEDIATOR Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00  info@elmediator.org

English :

To Mediator!

L’événement VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE Perpignan a été mis à jour le 2025-12-05 par PERPIGNAN TOURISME