VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE avenue Maréchal Leclerc Perpignan
VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE avenue Maréchal Leclerc Perpignan samedi 24 janvier 2026.
VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE
avenue Maréchal Leclerc ELMEDIATOR Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 04:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Au Mediator !
.
avenue Maréchal Leclerc ELMEDIATOR Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 info@elmediator.org
English :
To Mediator!
L’événement VOILAAA SOUND SYSTEM + DE PHASE Perpignan a été mis à jour le 2025-12-05 par PERPIGNAN TOURISME