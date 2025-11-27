VOILAAA SOUND SYSTEM – LA ROTONDE Chateaurenard

VOILAAA SOUND SYSTEM Début : 2026-03-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Ouverture des portes : 20h00 – Début du concert : 20h30 – Placement DEBOUT.VOILAAA SOUND SYSTEM (Line up : PATCHWORKS / FREAKISTAN / PAT KALLA / LASS) : C’est un soundsystem qui mélange des Djs, des Mcs, et du live FX comme cela se fait au Notting Hill Festival de Londres.Bruno Patchworks Hovart, producteur lyonnais prolifique aux multiples alias, explore depuis plus de quinze ans une large palette de styles à travers des labels du monde entier. En 2015, il lance VOILAAA, un projet afro-disco dont l’album On te l’avait dit ravive avec groove l’esprit des années 1970 de Lagos et Abidjan. VOILAAA Sound System, c’ec’est le collectif qui l’entoure pour des sets sound system furieux, afro, et disco.Lass réconcilie l’héritage séculaire des grands chanteurs africains et le style moderne des nouveaux chanteurs d’afropop. Après une tournée de plus de 100 dates, il s’impose assurément comme un artiste sur qui il faudra compter sur la scène world new génération !

LA ROTONDE CHEMIN DU MAS DE LAFONT 13160 Chateaurenard 13