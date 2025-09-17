VOILAAA SOUND SYSTEM + POIRIER AFRO-DISCO PARTY! Montpellier

VOILAAA SOUND SYSTEM + POIRIER AFRO-DISCO PARTY! Montpellier mercredi 17 septembre 2025.

VOILAAA SOUND SYSTEM + POIRIER AFRO-DISCO PARTY!

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : 12.5 – 12.5 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-17

fin : 2025-09-17

Date(s) :

2025-09-17

Voilà la soirée idéale pour prolonger un été endiablé ! Voilaaa et Poirier partagent le même goût pour les ambiances tropicales et des grooves afro-électroniques.

Voilà la soirée idéale pour prolonger un été endiablé ! Voilaaa et Poirier partagent le même goût pour les ambiances tropicales et des grooves afro-électroniques. Du côté de Voilaaa Sound System, on se retrouve plongé du côté de Lagos, Dakar ou Abidjan, dans la chaleur moite des boites afro-discos seventies. Leurs tubes « On te l’avait dit » ou « Spies are watching me » affichent plus de 15 millions d’écoutes et s’invitent dans nos playslists les plus festives et solaires.

De son côté, le producteur canadien Poirier s’est affirmé comme une figure emblématique Montréal, s’imposant internationalement avec son tube Café Com Leite chanté par la douce voix de Flavia Coelho. Lui qui a signé des remix emblématiques de Gotan Projet, Salia Keita, Guts ou encore Chinese man, a su bâtir avec sa musique des ponts entre les différentes communautés, langues, époques et cultures… .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie contact@tropisme.coop

English :

It’s the ideal evening to prolong a wild summer! Voilaaa and Poirier share a taste for tropical ambience and Afro-electronic grooves.

German :

Das ist der ideale Abend, um einen wilden Sommer zu verlängern! Voilaaa und Poirier teilen die gleiche Vorliebe für tropische Stimmungen und afro-elektronische Grooves.

Italiano :

È il modo perfetto per concludere un’estate selvaggia! Voilaaa e Poirier condividono il gusto per l’atmosfera tropicale e i groove afro-elettronici.

Espanol :

Es la manera perfecta de cerrar un verano salvaje Voilaaa y Poirier comparten el gusto por el ambiente tropical y los ritmos afroelectrónicos.

L’événement VOILAAA SOUND SYSTEM + POIRIER AFRO-DISCO PARTY! Montpellier a été mis à jour le 2025-08-27 par 34 OT MONTPELLIER