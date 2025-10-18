Voile d’Automne Rue de Brocéliande Tréhorenteuc

Rue de Brocéliande Devant les halles Tréhorenteuc Morbihan

Début : 2025-10-18 14:15:00

fin : 2025-11-11 16:45:00

2025-10-18 2025-11-11

Découvrez la forêt de Brocéliande et ses légendes: la forêt revêt son habit d’automne. Les fées et les chevaliers de la Table Ronde veillent sur le Val sans retour. Découvrez avec notre guide-conteur, les aventures légendaires de la fée Morgane et bien d’autres !

RDV devant les halles de Tréhorenteuc.

Balade contée de 2 km, à partir de 7 ans (gratuit pour les moins de 7ans, billet obligatoire même pour un tarif gratuit). Prévoir porte-bébé si jeunes enfants (pas de poussette).

Balades organisées par l’Office de Tourisme de Brocéliande (Paimpont) réservation en ligne ou à l’office de tourisme de Paimpont. .

Rue de Brocéliande Devant les halles Tréhorenteuc 56430 Morbihan Bretagne +33 2 99 07 84 23

