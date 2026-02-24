VOILE DES POÈMES

Balaruc-les-Bains Hérault

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

2026-03-27

À l’occasion du Printemps des Poètes, une déambulation dans la ville à lire , écouter ou chanter, organisée par l’APCPLe matin:au Bain de Pieds de 9h à11h30L’après-midi: promenade des Bains de 13h30 à 16h30avec la participation des écoles de la ville de Balaruc les Bains .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 82 24 32 32

English :

For Printemps des Poètes, a stroll through the city to read, listen or sing, organized by APCP

