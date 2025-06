Voile Linkers-Open de Dragon de Deauville Quai de la Marine Deauville 26 juin 2025 07:00

Calvados

Voile Linkers-Open de Dragon de Deauville Quai de la Marine Deauville Yacht Club Deauville Calvados

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-26

fin : 2025-06-29

2025-06-26

La Linkers Open de Dragon de Deauville fait désormais partie des grands rendez-vous européens de la discipline et réunit chaque année un plateau extrêmement relevé, avec de grands champions venus de toute l’Europe.

Quai de la Marine Deauville Yacht Club

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 38 19 deauville.yacht.club@wanadoo.fr

English : Voile Linkers-Open de Dragon de Deauville

The Linkers Open de Dragon de Deauville is now one of the major European events in the discipline, attracting an extremely strong field every year, with great champions from all over Europe.

German : Voile Linkers-Open de Dragon de Deauville

Die Linkers Open de Dragon in Deauville gehören mittlerweile zu den großen europäischen Veranstaltungen dieser Disziplin und versammeln jedes Jahr ein extrem starkes Teilnehmerfeld mit großen Champions aus ganz Europa.

Italiano :

Il Linkers Open de Dragon di Deauville è oggi uno dei principali eventi europei della disciplina, che attira ogni anno un pubblico estremamente forte, con grandi campioni provenienti da tutta Europa.

Espanol :

El Linkers Open de Dragon de Deauville se ha convertido en uno de los principales eventos europeos de la disciplina, atrayendo cada año a un numerosísimo público, con grandes campeones de toda Europa.

