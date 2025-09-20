Voile Loisirs du Samedi Quai Crampon Grandcamp-Maisy

Début : 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-09-20 2025-09-27 2025-10-04 2025-10-11 2025-10-18

En septembre et octobre, venez découvrir la voile loisirs auprès de l’équipe de l’école de voile. Adaptée pour les personnes ayant minimum le niveau jaune en voile.

Jetez-vous à l’eau et laissez-vous tenter par une activité de plein air et vivifiante La Voile Loisirs du samedi de l’Ecole de voile intercommunale à Grandcamp-Maisy est la formule qui vous faut. Au programme navigation, navigation et navigation !

Combinaisons et matériel prêtés.

Durée 2h30 .

Quai Crampon Ecole de Voile intercommunale Grandcamp-Maisy 14450 Calvados Normandie +33 2 31 22 14 35 ecoledevoile@isigny-omaha-tourisme.fr

English : Voile Loisirs du Samedi

In September and October, come and discover leisure sailing with the sailing school team. Suitable for those with a minimum yellow sailing level.

German : Voile Loisirs du Samedi

Im September und Oktober können Sie mit dem Team der Segelschule das Freizeitsegeln entdecken. Geeignet für Personen, die mindestens das gelbe Segelniveau haben.

Italiano :

A settembre e ottobre, venite a scoprire la vela da diporto con il team della scuola di vela. Adatto a persone con un livello di vela almeno giallo.

Espanol :

En septiembre y octubre, venga a descubrir la navegación de recreo con el equipo de la escuela de vela. Apto para personas con al menos nivel amarillo en vela.

