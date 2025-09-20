Voilier 8mJI « France » Port Canto Cannes

Voilier 8mJI « France » Port Canto Cannes samedi 20 septembre 2025.

SUR INSCRIPTION

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visites commentées SAMEDI et DIMANCHE (9h-12h / 13h-17h), durée 15 mn.

Voilier de compétition dessiné par l’architecte cannois F. Camatte. Le bateau s’est illustré en remportant la coupe de France en 1937. Il est l’un des piliers de la renaissance des Régates Royales depuis 1978.

Réservation : 06 24 60 55 17 – fauroux@fgyachting.com

Lignes de bus : 8, bus circuit patrimonial

Voilier 8mJI « France »

@Frédéric Augendre