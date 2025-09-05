Voir à travers la roselière Médiathèque d’Arles Arles

Voir à travers la roselière Médiathèque d’Arles Arles vendredi 5 septembre 2025.

Voir à travers la roselière

Du 05/09 au 31/10/2025 le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h.

Vernissage le vendredi 5 septembre à 18h. Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles Bouches-du-Rhône

Exposition des oeuvres de l’artiste Anne Perier en résonnance avec les collections patrimoniales de la Médiathèque d’Arles.

Née en 1993, l’artiste plasticienne Anne vit et travaille en Provence. Formée aux Arts Décoratifs de Paris, elle développe une démarche de création toujours liée aux lieux dans lesquels elle travaille. Accueillie en résidence au Parc Naturel Régional de Camargue en 2024 elle s’est intéressée aux roselières pour donner à voir ce milieu et les espèces qu’il abrite. Le roseau devient sa matière première et le sujet principal de ses créations. Ses œuvres seront présentées en dialogue avec les herbiers anciens et les planches ornithologiques de la Médiathèque d’Arles. .

Médiathèque d’Arles Espace Van Gogh Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 38 64 f.martin@ville-arles.fr

English :

Exhibition of works by the artist Anne Perier, in resonance with the heritage collections of the Médiathèque d’Arles.

German :

Ausstellung von Werken der Künstlerin Anne Perier in Resonanz mit den patrimonialen Sammlungen der Mediathek von Arles.

Italiano :

Mostra di opere dell’artista Anne Perier in collegamento con le collezioni del patrimonio della Mediateca di Arles.

Espanol :

Exposición de obras de la artista Anne Perier en colaboración con las colecciones patrimoniales de la Mediateca de Arles.

