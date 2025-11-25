Voir clair avec Monique Wittig Caro Geryl & Adèle Haenel / DameChevaliers Théâtre de la Croix-Rousse Lyon 4e Arrondissement

Voir clair avec Monique Wittig Caro Geryl & Adèle Haenel / DameChevaliers

Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement Rhône

Début : Mardi 2025-11-25

fin : 2025-11-25

2025-11-25

Caro Geryl et Adèle Haenel s’emparent du texte culte La Pensée straight (1992) de Monique Wittig. En mêlant parole et musique, elles rendent vivante la pensée de l’autrice, figure majeure du MLF. Une expérience radicale et libératrice !

Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement 69004 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 07 49 49

English :

Caro Geryl and Adèle Haenel take on Monique Wittig?s cult text La Pensée straight (1992). Combining words and music, they bring to life the thoughts of the author, a major figure in the MLF movement. A radical, liberating experience!

German :

Caro Geryl und Adèle Haenel nehmen sich des Kulttextes La Pensée straight (1992) von Monique Wittig an. Durch die Verbindung von Sprache und Musik erwecken sie die Gedanken der Autorin, die eine wichtige Figur der MLF war, zum Leben. Eine radikale und befreiende Erfahrung!

Italiano :

Caro Geryl e Adèle Haenel affrontano il testo cult di Monique Wittig La Pensée straight (1992). Combinando parole e musica, danno vita ai pensieri dell’autrice, figura di spicco del movimento MLF. Un’esperienza radicale e liberatoria!

Espanol :

Caro Geryl y Adèle Haenel retoman el texto de culto de Monique Wittig La Pensée straight (1992). Combinando palabras y música, dan vida a los pensamientos de la autora, figura capital del movimiento MLF. Una experiencia radical y liberadora

L'événement Voir clair avec Monique Wittig Caro Geryl & Adèle Haenel / DameChevaliers Lyon 4e Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-16