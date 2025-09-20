Voir et vivre le passé de la ville Casemate de l’Amicale Saint-Léon Bayonne

Gratuit, sans réservation.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’histoire de la ville sera retracée par un film explicatif de l’association Bayonne Centre Ancien.

Des reconstitutions 3D virtuelles de monuments disparus seront également projetées tout au long de la journée, accompagnées d’explication sur leur conception.

Diffusion en continu de 10h à 18h.

Casemate de l’Amicale Saint-Léon Place de la porte d’Espagne, 64100 Bayonne Bayonne 64100 Grand Bayonne Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

© Jérôme Ibarzo