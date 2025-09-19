Voir le loup Cie La Sensible Joué-lès-Tours

Théâtre de marionnettes.

Tout le monde connait l’histoire du Petit Chaperon rouge. Du moins les versions de Perrault et des frères Grimm. Moins connues sont les versions traditionnelles orales de ce vieux conte, qui se sont répandues partout en Europe, et même dans le monde, depuis des siècles.

Un Petit Chaperon rouge d’encre et de papier

Notre adolescente est sur le chemin de l’émancipation. À commencer par cette robe de fer que sa mère lui impose et qu’elle s’acharne à user jour après jour. Une fois libre, elle découvre de nouvelles sensations. Sortir, c’est grandir. Elle emprunte le chemin pour devenir une jeune femme et se révèle à elle-même dans la rencontre avec le loup. Il est une présence inconnue, attirante et inquiétante à la fois, qui réveille ses désirs. 7.5 .

English :

Puppet theater.

Everyone knows the story of Little Red Riding Hood. At least the versions by Perrault and the Grimm brothers. Less well known are the traditional oral versions of this old tale, which have spread throughout Europe, and indeed the world, for centuries.

German :

Theater mit Marionetten.

Jeder kennt die Geschichte von Rotkäppchen. Zumindest die Versionen von Perrault und den Brüdern Grimm. Weniger bekannt sind die traditionellen mündlichen Versionen dieses alten Märchens, die sich seit Jahrhunderten in ganz Europa und sogar weltweit verbreitet haben.

Italiano :

Teatro delle marionette.

Tutti conoscono la storia di Cappuccetto Rosso. Almeno nelle versioni di Perrault e dei fratelli Grimm. Meno conosciute sono le versioni orali tradizionali di questa antica fiaba, che sono state raccontate in tutta Europa, e in tutto il mondo, per secoli.

Espanol :

Teatro de marionetas.

Todo el mundo conoce el cuento de Caperucita Roja. Al menos las versiones de Perrault y los hermanos Grimm. Menos conocidas son las versiones orales tradicionales de este viejo cuento, que se han contado en toda Europa, y de hecho en todo el mundo, durante siglos.

