Voir le loup Tours

Voir le loup

Un Petit Chaperon rouge d’encre et de papier.

On entend dire que dans les contes les femmes sont passives, confites dans l’attente du Prince Charmant. Mais dans la tradition orale, on croise des filles curieuses et courageuses !

Compagnie La Sensible

Les deux comédiennes plient, froissent et peignent une histoire pleine de suspens. Le spectacle mêle performances plastiques et théâtre d’objet, papier déchiré, tordu, éclaboussé, transformé, frotté… une version tout en noir et blanc pour une héroïne haute en couleur. Ce spectacle est inspiré des versions orales et du livre Le petit Chaperon rouge de Julia Chausson (Éditions À pas de loups, 2019).

Le spectacle sera suivi d’un échange avec les comédiennes. 5 .

English :

Little Red Riding Hood in ink and paper.

It’s often said that women in fairytales are passive, confined to waiting for Prince Charming. But in the oral tradition, we come across girls who are curious and courageous!

