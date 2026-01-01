Voir le monde autrement le festival international Jean Rouch Mucem Marseille 2e Arrondissement

Voir le monde autrement le festival international Jean Rouch

Du jeudi 15 au vendredi 16 janvier 2026 de 10h à 21h.

4 films programmés par jour. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-15 10:00:00

fin : 2026-01-16 21:00:00

2026-01-15

Le Mucem invite le Festival international Jean Rouch à s’arrêter dans ses murs pour une sélection de films primés, témoignant du regard original que les chercheurs et les réalisateurs portent sur nos sociétés.

Chaque film est suivi d’une discussion avec son auteur et avec des intervenants de référence sur le sujet.



Lieu J4, auditorium du Mucem





Programme du jeudi 15 janvier



** 10h Rashid, the boy from Sinjar

Un film de Jasna Krajinovic (Belgique)

France, Belgique, 2024, 80 min, vostf

Intervenantes Jasna Krajinovic (sous réserve) et Pauline Tucoulet

Après avoir survécu enfant à la prison de l’État islamique en Irak, Rashid retrouve sa famille à Sinjar, au nord-ouest du pays. La paix y est fragile, et la haine contre la minorité yézidie à laquelle il appartient refait surface. Entre les problèmes du quotidien et la tentation de l’émigration, Rashid se réinvente aux portes de la vie adulte





** 15h Morire a Palermo

Un film de Caterina Pasqualino (Italie, France)

Italie, France, 2024, 70 min, Vostfr

Film présenté par les étudiants du master Cinéma et audiovisuel d’Aix-Marseille Université, avec Pascal Cesaro, Laurent Pellé et Caterina Pasqualino

Au cimetière Santa Maria dei Rotoli à Palerme en Sicile, 1500 cadavres s’entassent en attente de sépulture du fait de l’incurie de l’administration, des mauvaises politiques publiques, et de l’emprise de la Mafia. Caterina Pasqualino part à la rencontre des Palermitains endeuillés pour explorer leur approche de la vie et de la mort.





** 17h30 Aider au quotidien. Faire, faire avec et faire faire

Un film de Pascal Cesaro (France)

France, 2024, 80 min, vf

Intervenants Pascal Césaro et les membres de l’AMFD

Ce film, créé dans le cadre d’une collaboration de recherche-création avec l’association marseillaise Aide aux mères et aux familles à domicile (AMFD), étudie l’aide à domicile, un aspect peu connu du travail social, et donne la possibilité aux travailleurs de définir la nature exacte de leur activité.





** 20h Songs of Slow Burning Earth

Un film de Olha Zhurba (Ukraine)

Ukraine, Suède, Danemark, France, 2024, 95 min, vostfr

Un journal audiovisuel qui suit la plongée de l’Ukraine dans les abysses des deux premières années de l’invasion russe, pour montrer comment la guerre a fini par devenir la norme. Dans ce désastre collectif, une nouvelle génération d’Ukrainiens aimerait pouvoir imaginer un futur.









Programme du vendredi 16 janvier



** 10h Koka

Un film de Aliaksandr Tsymbaliuk (Pologne)

Biélorussie, Pologne, 2024, 47 min, vostfr

Intervenantes Adélie Martinez

Au bord de la mer de Béring, un père et un fils partagent le temps d’un été une relation intime, marquée par la rudesse du territoire et par l’innocence de l’enfance. Grâce à la pudeur de sa caméra, le réalisateur parvient à saisir l’équilibre entre la sévérité et la tendresse qui caractérisent la figure paternelle.





** 14h Tongo Saa

Un film de Nelson Makengo (Congo)

Congo, Belgique, 2024, 95 min, vostfr

Intervenants Pierre Fournier

Après une élection en République démocratique du Congo, le pays fait revivre le projet de construction de la plus grande centrale électrique d’Afrique. En attendant, Kinshasa reste plongée dans l’obscurité et les habitants font ce qu’ils peuvent pour avoir accès à la lumière, malgré la violence sociale et l’incertitude des lendemains.





** 16h30 Nocturnes

Un film de Anupama Srinivasan (Inde) Anirban Dutta (Inde)

Inde, 2024, 83 min, vostfr

Intervenante Yaël Bitton (monteuse, sous réserve)

Nocturnes nous transporte dans les forêts de l’Est himalayen pour explorer, à la suite de deux chercheurs, la vie secrète des papillons de nuit. Cette tapisserie immersive et poétique nous invite à questionner une vision anthropocentrique du monde et à prêter une plus grande attention aux interconnexions dans la nature.





** 19h30 Le grand tout

Un film de Aminatou Echard (France)

France, 2025, 119 min

Intervenants Aminatou Echard, Rolly Bienvenue et le Polygone Etoilé

La documentariste Aminatou Échard, fille de l’ethnologue Nicole Échard, qui a mené des recherches au Niger de 1964 à 1994, entreprend un voyage sur les traces de sa mère.

Outre un prénom africain, celle-ci lui a légué les films 16 mm qu’elle a tournés au Niger, et la correspondance avec son principal collaborateur de terrain, Garba Maïgoye. Avec ce dernier, mais aussi des étudiants en art de Niamey, Aminatou recherche une nouvelle interprétation de ces témoignages, datant des débuts de l’indépendance du Niger, et se retrouve confrontée à la complexité du présent. .

Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

English :

The Mucem invites the Jean Rouch International Film Festival to stop by for a selection of award-winning films, bearing witness to the original way in which researchers and filmmakers look at our societies.

