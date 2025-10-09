Voir le monde avec Michel Serres trois figures de la pensée philosophique contemporaine (2) Amphi Favoreu Aix-en-Provence

Voir le monde avec Michel Serres trois figures de la pensée philosophique contemporaine (2)

Jeudi 9 octobre 2025 de 14h30 à 16h. Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2025-10-09 14:30:00

fin : 2025-10-09 16:00:00

Conférence animée par Ronald Bonan, Agrégé et docteur en philosophie.

En quelques années entre 2019 et 2022 nous avons perdu Michel Serres, Bernard Stiegler et Bruno Latour. Ces trois penseurs indispensables à leur (et nôtre) temps nous ont voulu nous préparer à affronter les moments difficiles que nous vivons actuellement la série de conférences veut proposer une synthèse de leur pensée en soulignant ce qui en elle nous permet de mieux comprendre l’articulation des problèmes politiques, technologiques et écologiques. .

Amphi Favoreu 5 avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 22 30 marie-ange.papa@univ-amu.fr

