Le Jardin des serres d’Auteuil accueille une exposition de Célia Boutilier (photographe mélant art et écologie) à découvrir parmi des végétaux exotiques évoluant dans des serres historiques datant de 1898 (Palmarium, serres des ficus, des broméliacées, des plantes horticoles) et dans le jardin anglais, près du Sequoia sempervirens.

Célia Boutilier explore deux écosystèmes uniques, fragiles et menacés : la forêt tropicale de

la Mare Longue sur l’île de la Réunion (2023), la Hêtraie méditerranéenne de la Réserve Naturelle de la

Massane (2023).

La photographe cherche, trouve et restitue ces correspondances en nous les

suggérant : un écho avec les paysages du Jardin des Serres d’Auteuil, et avec notre monde intérieur, puisque notre perception du monde est

façonnée par notre intériorité.

« Je suis partie en quête de

paysages effacés au sens propre comme au figuré. Pour restituer une perte possiblement

irréversible, j’ai photographié le réel puis, par reconfiguration, je vous

propose aujourd’hui ces images composites, un réel plus volatile et presque inaccessible

: celui du sentir. »

Mis en scènes dans

les paysages d’Auteuil, sept travaux constituent ces « raisonnances » :

résonner et raisonner, vibrer et réfléchir…

A l’occasion des Botaniques d’Auteuil, sept travaux photographiques sont à voir ou revoir, qui explorent deux écosystèmes uniques, fragiles et menacés.

Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-26T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:30:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:30:00+02:00

Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris

https://www.paris.fr/evenements/les-botaniques-d-auteuil-voyage-au-centre-des-serres-33207



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