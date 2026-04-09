« Voir le Vivant Autrement » une exposition dans le jardin et les serres d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris
« Voir le Vivant Autrement » une exposition dans le jardin et les serres d’Auteuil Jardin des Serres d’Auteuil Paris samedi 25 avril 2026.
Le Jardin des serres d’Auteuil accueille une exposition de Célia Boutilier (photographe mélant art et écologie) à découvrir parmi des végétaux exotiques évoluant dans des serres historiques datant de 1898 (Palmarium, serres des ficus, des broméliacées, des plantes horticoles) et dans le jardin anglais, près du Sequoia sempervirens.
Célia Boutilier explore deux écosystèmes uniques, fragiles et menacés : la forêt tropicale de
la Mare Longue sur l’île de la Réunion (2023), la Hêtraie méditerranéenne de la Réserve Naturelle de la
Massane (2023).
La photographe cherche, trouve et restitue ces correspondances en nous les
suggérant : un écho avec les paysages du Jardin des Serres d’Auteuil, et avec notre monde intérieur, puisque notre perception du monde est
façonnée par notre intériorité.
« Je suis partie en quête de
paysages effacés au sens propre comme au figuré. Pour restituer une perte possiblement
irréversible, j’ai photographié le réel puis, par reconfiguration, je vous
propose aujourd’hui ces images composites, un réel plus volatile et presque inaccessible
: celui du sentir. »
Mis en scènes dans
les paysages d’Auteuil, sept travaux constituent ces « raisonnances » :
résonner et raisonner, vibrer et réfléchir…
A l’occasion des Botaniques d’Auteuil, sept travaux photographiques sont à voir ou revoir, qui explorent deux écosystèmes uniques, fragiles et menacés.
Du samedi 25 avril 2026 au dimanche 26 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 10h00 à 18h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-25T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-26T21:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-25T10:00:00+02:00_2026-04-25T18:30:00+02:00;2026-04-26T10:00:00+02:00_2026-04-26T18:30:00+02:00
Jardin des Serres d’Auteuil 3, avenue de la Porte-d’Auteuil 75016 Paris
https://www.paris.fr/evenements/les-botaniques-d-auteuil-voyage-au-centre-des-serres-33207
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