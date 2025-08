Voir les merveilles du ciel avec l’oeil d’un incroyable télescope : le James Webb Space Telescope Bibliothèque André Malraux Paris

Voir les merveilles du ciel avec l’oeil d’un incroyable télescope : le James Webb Space Telescope Bibliothèque André Malraux Paris samedi 27 septembre 2025.

Rêver par le regard à cet infiniment grand fascinant.

En apprendre davantage sur ce que permet de voir ce nouveau télescope. Entendre les mots d’un spécialiste sur les merveilles du ciel digne du génie d’un grand artiste.

Le James

Webb Space Telescope (JWST) est un télescope spatial développé par la

NASA avec la participation de l’Agence spatiale européenne. Lancé en décembre

2021, ce télescope spatial, successeur du célèbre Hubble, a déjà dévoilé

d’époustouflantes premières images ! Grâce à sa puissance collectrice en

infrarouge, ce nouvel observatoire spatial permet de voir plus loin que jamais

dans l’Univers, et d’observer la naissance d’étoiles et de galaxies. Ce

télescope nous permet également de sonder l’atmosphère de certaines exoplanètes

pour tenter de découvrir des mondes extraterrestres en dehors de notre système

solaire.

Au cours de cette « plongée » dans l’univers, nous rencontrerons les découvertes qu’a permis le James Webb Space telescop, mais aussi ce qui fait la différence entre ses images et celles des autres télescopes. Nous aborderons aussi aux contrées que les scientifiques espèrent pouvoir mieux appréhender grâce à lui.

Mais surtout, nous nous émerveillerons de tant d’incroyable beauté créée par la Nature et qui s’inscrit dans une temporalité vertigineuse et éblouissante.

Alain Redding dirige le Service Astronomie et le Planétarium du Palais de la découverte à Paris. Passionné par la communication

de la science au public, il donne régulièrement des conférences lors de congrès

ou d’évènements astronomiques.

Se plonger dans les prodigieuses images du cosmos prises par le James Webb Space Telescope et commentées par Alain Redding – directeur du Service Astronomie et du Planétarium du Palais de la Découverte.

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h30 à 17h00

gratuit

Tout public à partir de 8 ans.

Réservation conseillée au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Public jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T18:30:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T15:30:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

+33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/