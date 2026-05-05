Voir l’espace, Regarder l’histoire : L’éveil des jardins de Stupinigi, Palazzina di Caccia di Stupinigi, Nichelino

Voir l’espace, Regarder l’histoire : L’éveil des jardins de Stupinigi Samedi 6 juin, 15h45 Palazzina di Caccia di Stupinigi Torino

Le coût de la visite est de 5 euros en plus du prix du billet [https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi/visita-stupinigi/](https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi/visita-stupinigi/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:45:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:45:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

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Le réveil des jardins de Stupinigi

Voir le jardin de Stupinigi aujourd’hui signifie décoder un palimpseste de lignes prospectives et de routes de chasse, enfin restituées à leur splendeur après la récente récupération. À travers les cartes historiques, le regard traverse l’ordre géométrique du XVIIIe siècle français jusqu’aux élégants appartements verts fraîchement restaurés. Ce récit visuel n’est cependant pas seulement un retour au passé : aujourd’hui le jardin dialogue avec la contemporanéité, s’adaptant aux défis du changement climatique et à la protection des espèces protégées. Une expérience optique qui mêle la précision du document historique à la résilience vibrante de la nature actuelle

Palazzina di Caccia di Stupinigi 7, Piazza Principe Amedeo, 10042, Nichelino, località Stupinigi, Torino Nichelino 10092 Torino Piemonte +39 0116200601 https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi/ [{« type »: « phone », « value »: « 011 6200601 »}, {« type »: « email », « value »: « stupinigi@biglietteria.ordinemauriziano.it »}] Le jardin historique de la Palazzina di Caccia de Stupinigi, rouvert en mars 2026 après une restauration importante de 2 millions d’euros, est un chef-d’œuvre paysager qui fusionne le dessin formel de 1740 de Michel Bénard avec des éléments du XIXe siècle. Le parc offre un système de boulevards radiaux, parterres et décors végétaux qui intègrent l’édifice juvarrien avec la campagne environnante [https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi/visita-stupinigi/](https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi/visita-stupinigi/)

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©stupinigi