Voir, s’émerveiller et profiter – Un marché de jardinage dans le jardin privé., Garten der Leidenschaft, Delmenhorst

Voir, s’émerveiller et profiter – Un marché de jardinage dans le jardin privé. 6 et 7 juin Garten der Leidenschaft

Le prix d’entrée est de 3 € par personne. Attention, il n’y a pas de parking dans la rue ! Les chiens ne sont pas autorisés.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Dans la partie formelle du jardin se trouve un grand Bassin et un Pavillon de jardin avec des fauteuils confortables. Dans Jardin de cuisine se trouve un rêve vLa serre iktorienne. Deux côtés du potager sont entourés d’un mur devant lequel se dressent des palmiers. Dans le potager, il y a neuf variétés différentes de rhubarbe à admirer, framboises, fraises, artichauts et bien d’autres. Pas étonnant que la propriétaire du jardin, Margret Hoffmann, ait baptisé son refuge habité avec amour ‘Garten der Leidenschaft’.

« Notre jardin est divisé par de hautes haies en différentes pièces de jardin. Les nombreuses places assises sur nos terrasses et dans le jardin invitent à la détente. Pour rendre le jardin plus intéressant, nous avons intégré quelques marches. » Margret Hoffmann, première présidente de la DGGL Landesverband Bremen/Niedersachsen-Nord.

Garten der Leidenschaft Weidenstraße 10, 27751 Delmenhorst Delmenhorst 27751 Eschenweg Niedersachsen Pas accessible, il y a beaucoup d’escaliers dans le jardin

Dans le jardin, avec ses différentes pièces de jardin, on peut oublier le temps passé à la vente de plantes, au café et aux gâteaux. L’apiculteur Berthold arrive et Heidrun apporte toutes sortes de ch

Garten der Leidenschaft Bremen (c) Bettina Rehm-Wolters