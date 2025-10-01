Voir, sentir, goûter : à la découverte des plantes aromatiques et médicinales Découverte de plantes aromatiques et médicinales Aillon-le-Vieux

Voir, sentir, goûter : à la découverte des plantes aromatiques et médicinales Découverte de plantes aromatiques et médicinales Aillon-le-Vieux mercredi 1 octobre 2025.

Réservation au 06 61 52 58 92

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T14:00:00 – 2025-10-01T17:00:00

Fin : 2025-10-01T14:00:00 – 2025-10-01T17:00:00

Au programme : visite de la ferme et découverte des 50 espèces et varités de plantes aromatiques et médicinales. Le visiteur pourra voir, sentir et goûter les plantes.

Nathalie Corbier – 06 61 52 58 92

Découverte de plantes aromatiques et médicinales 631 route du Drou – 73340 Aillon-le-Vieux Aillon-le-Vieux 73340 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Venez visiter une ferme en montagne pour découvrir, sentir et goûter 50 espèces et variétés de plantes aromatiques et médicinales