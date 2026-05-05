VOIR. Un jardin spirituel entre le visible et l’invisible, Parco di San Leonardo al Palco, Prato

VOIR. Un jardin spirituel entre le visible et l’invisible Samedi 6 juin, 09h30 Parco di San Leonardo al Palco Prato

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T09:30:00+02:00 – 2026-06-06T17:30:00+02:00

Samedi 6 juin 2026

De 9 h 30 à 18 heures

VOIR

Un jardin spirituel entre le visible et l’invisible

Le jardin historique de la Villa San Leonardo al Palco ouvre ses portes pour une journée dans le vert, pour apprendre un regard contemplatif et découvrir des beautés sur lesquelles nous n’avions jamais posé les yeux.

Le matin et l’après-midi, vous pouvez participer aux activités proposées :

À la recherche de la beauté. Jeu pour enfants et adultes à la recherche de la beauté de la diversité.

De la vue au rêve. Activité artistique pour traduire en symbole la réalité contemplée avec les yeux. Pour enfants et adultes.

Programme

9.30 – 11.30 Possibilité de se promener, de s’arrêter ou de participer aux

activités dans le parc.

11.30 – Parcours spirituels et contemplatifs dans le parc. Avec Ivan Baratto.

12.30 – Expérience méditative de Spiritual Green Therapy

13.00 – Possibilité de déjeuner au réfectoire du monastère (sur

réservation

14.30 – 16.30 Possibilité de se promener, de s’arrêter ou de participer aux

activités dans le parc.

16.30 – Parcours spirituels et contemplatifs dans le parc. Avec Ivan Baratto.

17.30 – Expérience méditative de Spiritual Green Therapy

Par

Ivan, le gardien du petit Eden. Ivan Baratto est le protagoniste des parcours de Spiritual Green Therapy au Borgo Tutto è Vita et à la Villa del Palco. Nous lui avons confié la tâche de réaliser l’invitation biblique adressée à l’homme au moment de la création : celle d’être gardien et curateur du jardin.

Con Anne Karen Rasch, artethérapeute et instructrice de yoga, et la communauté de San Leonardo al Palco.

Parco di San Leonardo al Palco via del Palco 228, Prato Prato 59100 Prato Toscane http://www.sanleonardoprato.it

Rendez-vous dans le jardin 2026

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