Voisins Cosmopolis Nantes

Voisins Cosmopolis Nantes lundi 8 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-08 18:45 – 19:00

Gratuit : non Sur inscription : tél. 02 52 10 82 00

VOISINSCourt métrage d’animation de Norman McLaren, Canada, 1952Durée : 8 minutesDeux voisins vivant dans l’amitié et le respect jusqu’à ce qu’une fleur pousse à la ligne mitoyenne de leurs propriétés.Le film a remporté un Canadian Film Award et un Oscar. Projection organisée dans le cadre de l’édition 2025 de Décryptages consacrée au thème des frontières. Programme complet : https://cosmopolis.nantes.fr/evenements/decryptages/

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr