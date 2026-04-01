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VOISINS de Colette ARCAIX Centre Culturel La Marchoise Gençay

VOISINS de Colette ARCAIX Centre Culturel La Marchoise Gençay

VOISINS de Colette ARCAIX Centre Culturel La Marchoise Gençay samedi 18 avril 2026.

Lieu : Centre Culturel La Marchoise

Adresse : 16 route de Civray

Ville : 86160 Gençay

Département : Vienne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Gençay

VOISINS de Colette ARCAIX

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 15:00:00
fin : 2026-04-19

Date(s) :
2026-04-18 2026-04-19

La troupe de théâtre adultes vous présente sa nouvelle création Voisins ,
une pièce tirée du livre de l’autrice Colette Arcaix.
Entrée au Chapeau.   .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68  contact@cc-lamarchoise.com

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English : VOISINS de Colette ARCAIX

L’événement VOISINS de Colette ARCAIX Gençay a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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