VOISINS de Colette ARCAIX Centre Culturel La Marchoise Gençay

Gençay

VOISINS de Colette ARCAIX

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 15:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18 2026-04-19

La troupe de théâtre adultes vous présente sa nouvelle création Voisins ,

une pièce tirée du livre de l’autrice Colette Arcaix.

Entrée au Chapeau. .

Centre Culturel La Marchoise 16 route de Civray Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com

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English : VOISINS de Colette ARCAIX

L’événement VOISINS de Colette ARCAIX Gençay a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou