Voisins salle des fêtes de Champagné st Hilaire Champagné-Saint-Hilaire 14 et 15 février Entrée au chapeau

Pièce de théâtre de Colette Arcaix

La troupe de théâtre adultes du Centre Culturel La Marchoise, vous présente sa nouvelle création « Voisins »,

Une pièce tirée du livre de l’autrice Colette Arcaix.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-14T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-15T16:30:00.000+01:00

contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68

salle des fêtes de Champagné st Hilaire Champagné st hilaire Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne



