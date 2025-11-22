Voisins Salle des fêtes de St Secondin Saint-Secondin
Voisins Salle des fêtes de St Secondin Saint-Secondin samedi 22 novembre 2025.
Voisins Salle des fêtes de St Secondin Saint-Secondin Samedi 22 novembre, 20h30 Entrée au chapeau
Pièce de théâtre de Colette Arcaix
La troupe de théâtre adultes du **Centre Culturel-La Marchoise** vous présente sa nouvelle création ** »Voisins »**, une pièce tirée du livre de l’autrice **Colette Arcaix**.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-11-22T20:30:00.000+01:00
Fin : 2025-11-22T21:30:00.000+01:00
1
https://cc-lamarchoise.com/theatre/theatre/ contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68
Salle des fêtes de St Secondin st secondin Saint-Secondin 86350 Vienne