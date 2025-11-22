Voisins Salle des fêtes de St Secondin Saint-Secondin Samedi 22 novembre, 20h30 Entrée au chapeau

Pièce de théâtre de Colette Arcaix

La troupe de théâtre adultes du **Centre Culturel-La Marchoise** vous présente sa nouvelle création ** »Voisins »**, une pièce tirée du livre de l’autrice **Colette Arcaix**.

https://cc-lamarchoise.com/theatre/theatre/ contact@cc-lamarchoise.com 05 49 59 32 68

Salle des fêtes de St Secondin st secondin Saint-Secondin 86350 Vienne