Voisins Salle Yves Girard Saint-Maurice-la-Clouère 18 et 19 avril Entrée au chapeau

pièce de théâtre de Colette Arcaix par la troupe de Théâtre de La Marchoise

La troupe de théâtre adultes du Centre Culturel-La Marchoise, vous présente sa nouvelle création « Voisins »,

Une pièce tirée du livre de l’autrice Colette Arcaix.

Samedi 18 avril – 20h30 et dimanche 19 avril – 15h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-18T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-19T16:00:00.000+02:00

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05 49 59 32 68 contact@cc-lamarchoise.com https://cc-lamarchoise.com/theatre/voisins-2/

Salle Yves Girard rue Bellabre Saint Maurice La Clouère Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne



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