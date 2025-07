Voitures anciennes et soirée moules-frites La Prée Baron Loireauxence

Voitures anciennes et soirée moules-frites La Prée Baron Loireauxence samedi 2 août 2025.

Voitures anciennes et soirée moules-frites

La Prée Baron Allée de Bezid Loireauxence Loire-Atlantique

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-03

2025-08-02

Le comité des fêtes de Belligné organise sa grande fête annuelle le week-end des 2 et 3 août !

Au programme :

Samedi soir moules-frites et orchestre, feu d’artifice à 23h

Dimanche rassemblement de voitures anciennes puis balade de 40 km, thé dansant à 14h30.

Fête foraine pendant les 2 jours. .

La Prée Baron Allée de Bezid Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 96 82 27 comitedesfetesbelligne44@hotmail.com

English :

Belligné’s Comité des fêtes is organizing its annual festival on the weekend of August 2 and 3!

German :

Das Festkomitee von Belligné veranstaltet am Wochenende des 2. und 3. August sein großes jährliches Fest!

Italiano :

Il Comitato della Festa di Belligné organizza la sua festa annuale nel fine settimana del 2 e 3 agosto!

Espanol :

El Comité de Fiestas de Belligné organiza su fiesta anual el fin de semana del 2 y 3 de agosto

