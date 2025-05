Voitures de rêve, rêves d’enfants Circuits de Vendée – Fontenay-le-Comte, 29 mai 2025 09:30, Fontenay-le-Comte.

Vendée

Voitures de rêve, rêves d’enfants Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 09:30:00

fin : 2025-05-29 18:00:00

Date(s) :

2025-05-29

Le Kiwanis de Fontenay-le-Comte organise la 14ᵉ édition de Voitures de rêve, rêves d’enfants sur le circuit de Fontenay-le-Comte.

Le concept ?

Offrir à des enfants des baptêmes à bord de voitures d’exception, pour leur faire vivre un moment inoubliable.

Des bolides mythiques supercars, voitures de prestige et modèles rares vous attendent !

Au programme sensations fortes, partage et solidarité, avec des pilotes passionnés prêts à vous faire vivre une expérience unique.

Tous les bénéfices sont reversés en faveur de l’enfance en difficulté.

9 h 30 12 h 30 roulage libre (réservé aux pilotes) et baptême des enfants handicapés .

14 h 18 h baptême pour tous (taille mini. de 1,30m)

Tarif 15 € le baptême de 3 tours.

Vente de tickets sur place. .

60 Rue de Chambouin

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire kiwanisfontenaylecomte@gmail.com

English :

Kiwanis de Fontenay-le-Comte organizes the 14th edition of « Voitures de rêve, rêves d?enfants » on the Fontenay-le-Comte circuit.

German :

Der Kiwanisverein Fontenay-le-Comte organisiert die 14. Ausgabe von « Traumautos, Kinderträume » auf der Rennstrecke von Fontenay-le-Comte.

Italiano :

Il Kiwanis di Fontenay-le-Comte organizza la 14ª edizione di « Voitures de rêve, rêves d’enfants » sul circuito di Fontenay-le-Comte.

Espanol :

Los Kiwanis de Fontenay-le-Comte organizan la 14ª edición de « Voitures de rêve, rêves d’enfants » en el circuito de Fontenay-le-Comte.

