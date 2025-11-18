Voix au Chapitre avec Éric-Emmanuel Schmitt Yvré-l’Évêque

Voix au Chapitre avec Éric-Emmanuel Schmitt

Le Conseil départemental de la Sarthe invite Éric-Emmanuel Schmitt, pour présenter Les Deux Royaumes, cinquième volet de son œuvre romanesque, La Traversée des Temps, dans le dortoir des moines, à l’Abbaye Royale de l’Épau, à l’occasion d’une Voix au Chapitre.

Ses livres, traduits en 48 langues, atteignent des tirages vertigineux et ses pièces sont jouées régulièrement dans plus de 50 pays Éric-Emmanuel Schmitt est l’un des auteurs francophones les plus lus et les plus représentés dans le monde. Il est aussi l’auteur le plus étudié dans les collèges et les lycées.

Né en 1960 à Lyon, cet agrégé de philosophie, docteur en philosophie, normalien de la rue d’Ulm, auteur d’une thèse sur Diderot, s’est d’abord fait connaître au théâtre en 1991 avec La Nuit de Valognes, son premier grand succès. Il n’arrêtera plus. Non seulement les plus grands acteurs ont interprété ou interprètent ses pièces Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Danièle Darrieux, Francis Huster, Jacques Weber, Charlotte Rampling et tant d’autres mais le Grand prix de l’Académie française couronne l’ensemble de son œuvre théâtrale dès 2001.

Romancier lumineux, conteur hors-pair, amoureux de musique, Éric-Emmanuel Schmitt fait passer une émotion teintée de douceur et de poésie dans tous les arts. Ses récits autobiographiques laissent une place importante à sa recherche spirituelle. à la fois scénariste, réalisateur, il signe la traduction française d’opéras, sourit à la BD et monte lui-même sur scène pour interpréter ses textes ou accompagner un pianiste ou une soprano…

En 2012, l’Académie royale de la langue et littérature françaises de Belgique lui offre le fauteuil n°33, occupé avant lui par Colette et Cocteau. En 2016, il a été élu à l’unanimité par ses pairs comme membre du jury Goncourt. Son actualité littéraire est marquée par la poursuite de son œuvre romanesque, La Traversée des Temps, dont il viendra nous présenter le cinquième volet, Les Deux Royaumes. .

English :

The Conseil départemental de la Sarthe invites Éric-Emmanuel Schmitt to present Les Deux Royaumes, the fifth part of his novel La Traversée des Temps, in the monks’ dormitory at the Abbaye Royale de l’Épau, on the occasion of a Voix au Chapitre.

German :

Der Conseil départemental de la Sarthe lädt Éric-Emmanuel Schmitt ein, um Les Deux Royaumes, den fünften Teil seines Romanwerks La Traversée des Temps, im Dormitorium der Mönche in der Abbaye Royale de l’Épau anlässlich einer Voix au Chapitre vorzustellen.

Italiano :

Il Conseil départemental de la Sarthe ha invitato Éric-Emmanuel Schmitt a presentare Les Deux Royaumes, la quinta parte del suo romanzo La Traversée des Temps, nel dormitorio dei monaci dell’Abbaye Royale de l’Épau, nell’ambito di un evento Voix au Chapitre.

Espanol :

El Conseil départemental de la Sarthe ha invitado a Éric-Emmanuel Schmitt a presentar Les Deux Royaumes, quinta parte de su novela La Traversée des Temps, en el dormitorio de los monjes de la Abbaye Royale de l’Épau, en el marco de una manifestación Voix au Chapitre.

