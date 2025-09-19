Voix au Chapitre, Lecture poétique et musicale à plusieurs voix Salle capitulaire Abbaye Royale de Saint-Michel-en-l’Herm Saint-Michel-en-l’Herm

Voix au Chapitre, Lecture poétique et musicale à plusieurs voix Vendredi 19 septembre, 18h00 Salle capitulaire Abbaye Royale de Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 12 euros (tarif réduit : 8 euros) – Nombre de places limité

En ouverture des Journées du Patrimoine, Dominique Sorrente, poète résident à l’Abbaye de Saint-Michel en l’herm, durant l’été, propose une Lecture poétique et musicale à plusieurs voix. Le thème choisi est « Ce qui passe et ce qui demeure ».

Pour ce moment particulier, Dominique Sorrente accueille les poètes invité-e-s Laurence VERREY, auteure suisse, Albane GELLÉ, auteure de Loire, et les deux auteures vendéennes LUCE GUILBAUD et CATHIE BARREAU.

Avec la participation de deux lectrices : Véronique DUPRAT et Françoise ARNOUX.

Les ponctuations musicales seront données par Rémy ARNAUD ( luth), Michel NODÉ-LANGLOIS ( clarinette), Dominique SORRENTE ( voix et guitare ).

Cette deuxième édition de VOIX AU CHAPITRE à l’Abbaye de Saint-Michel en l’Herm sera l’occasion d’ouvrir les Journées du Patrimoine dont le thème 2025 est l’Architecture. Un moment propice pour partager des voix poétiques remarquables et découvrir ou re-découvrir la salle capitulaire, un des joyaux de cette abbaye hors du temps.

En complément de la Lecture poétique et musicale, les poètes présenteront leurs récents opus.

À signaler, les récentes publications de Dominique Sorrente:

Album de chansons Ivres Vivants, studio Uptown 2025

Notes de passage, édition Tipaza, 2025

Au commencement, livre d’artiste, avec des peintures de Luce Guilbaud, édition Cahiers du Museur, 2025

Voilà, livre d’artiste, avec des peintures de Géry Lamarre, éditions Uniques, 2025

Salle capitulaire Abbaye Royale de Saint-Michel-en-l'Herm 7, place de l'abbaye 85580 Saint-Michel-en-l'Herm Saint-Michel-en-l'Herm 85580 Vendée Pays de la Loire 0251563737 La salle capitulaire du XIe siècle est un des joyaux de l'abbaye royale. Parking gratuit à proximité

Affiche création Audrey Gambassi