Voix d’avenir Marseille en 2030 Glorieuses Le Récif (deuxième étage) Marseille 1er Arrondissement

Mardi 3 mars 2026 de 18h30 à 21h30. Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône
Faisons une pause pour imaginer Marseille en 2030 Glorieuses, où les utopies citoyennes se réalisent. En petits groupes, parlons avec optimisme de nos façons de vivre, décider et prendre soin de la ville, en redonnant sa place à la parole citoyenne.
À moins de deux semaines des élections municipales, si nous faisions une pause pour revenir à l’essentiel? Venez vivre un voyage à Marseille en 2030 Glorieuses, où les utopies des habitant·es se sont concrétisées. En petits groupes, parlons avec optimisme de ce qui compte vraiment pour nous nos manières de vivre, de décider, de prendre soin de l’économie, de la ville, de nos liens, du vivant… Redonnons sa place à la parole citoyenne, avant les opinions et les étiquettes !
Objectif de l’atelier
Nous vous proposons de dépasser le pessimisme ambiant et de vous plonger dans un espace où tout est possible.
Déroulé
En petits groupes de 5 à 8 personnes, vous imaginerez à quoi vos vies ressembleront, depuis l’échelle individuelle jusqu’au niveau sociétal
Projection et débats sur la société de 2030
Exploration des perspectives enthousiasmantes
Premiers pas vers les 2030 Glorieuses
Nous terminerons l’atelier par un petit apéritif, vous pouvez amener des boissons ou à manger.
Logistique
Merci d’arriver à l’heure.
Chacun·e peut apporter de quoi contribuer à un petit apéritif.
La soirée se clôturera par un temps convivial informel.
Cet atelier sera animé par un des guides de Marseille.
Prix libre et conscient
Atelier non accessible aux personnes à mobilité réduite (deuxième étage sans ascenseur). .
Le Récif (deuxième étage) 68 rue Sainte Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lerecifmarseille@gmail.com
English :
Let’s take a break and imagine Marseille in 2030 Glorieuses, where citizens’ utopias come true. In small groups, let’s talk optimistically about our ways of living, making decisions and taking care of the city, by restoring the place of the citizen’s voice.
